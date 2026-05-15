15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の803ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 861.22ポイントボリンジャーバンド3σ 836.78ポイントボリンジャーバンド2σ 819.40ポイント5日移動平均 812.33ポイントボリンジャーバンド1σ 803.52ポイント14日東証グロース市場250指数現物終値 80