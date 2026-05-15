サッカー女子のドイツ・カップで優勝し喜ぶバイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子＝14日、ケルン（AP＝共同）【ケルン（ドイツ）共同】サッカー女子のドイツ・カップは14日、ケルンで決勝が行われ、谷川萌々子のバイエルン・ミュンヘンが4―0でウォルフスブルクを下して優勝し、リーグ戦との2冠を達成した。先発した谷川は後半32分にチームの3点目を決め、1分後に退いた。