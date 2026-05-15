【北京＝向井ゆう子】中国・北京を訪問中の米国のトランプ大統領は１５日朝、自らのＳＮＳに投稿した。中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席に言及した上で、「これほど短期間でこれほど多くの驚異的な成功を収めたことについて、私に祝辞を述べた」と述べた。「中国との関係がこれまで以上に強固で良好なものになることを願っている」とも強調した。トランプ氏は１３日夜に中国に到着後、歓迎式典など数本の映像をＳＮＳに