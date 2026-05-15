「虫だから大したことない」では済まされません。かつては数十億匹の大群が作物を食べつくし、国を滅ぼしかけたことも――。人類を恐怖に陥れた“災害”の実態とは?自然の中には、人間の命を脅かす“危険生物”が数多く存在しています。しかし、人類は太古の昔から、そうした脅威と向き合いながら生き延びてきました。鋭い牙や爪、猛毒など、それぞれ異なる武器を持つ生き物たちに対し、人はどう対処してきたのでしょうか。本記事