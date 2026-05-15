健康診断で「メタボ非該当」と判定されると、安心してしまう人は少なくありません。しかし、メタボリックシンドロームに該当しなくても、動脈硬化のリスクを高める状態が潜んでいることがあります。見逃されやすい“隠れ肥満”とその注意点について解説します。○なぜ“メタボ非該当”でも油断できないのか※画像はイメージです国内では40〜74歳の医療保険加入者を対象に、特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)が実施されています