体重は変わっていないのに、「腰まわりだけ重たく見えるようになってきた」と感じている人は少なくないでしょう。大人世代は筋力の低下や姿勢の崩れによって、体のラインが以前よりぼやけて見えやすくなります。特に影響を受けやすいのが“体幹”。支える力が弱くなると、腰まわりに丸みが出やすくなり、全体のシルエットまで重たく見えてしまうことがあるのです。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【バシスタアーサナ】。