新井英樹の同名コミックを実写化した『宮本から君へ』や西島秀俊主演の『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』の真理子哲也が、オリジナル脚本を映像化したアクション・ヴァイオレンス映画『ディストラクション・ベイビーズ』。当時の若手実力派キャストを揃えた本作の公開から今年で10年。ここでは、刹那的な暴力で彩られた物語を抜群の演技力で体現したキャスト陣についてまとめてみたい。【写真】月9主演、大河出演中俳優