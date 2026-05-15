ディズニーで、“スタバ問題”が話題に。発端となったのは、パーク内の一部スターバックス店舗が、宿泊者向け食事プラン「Disney Dining Plan」の対象外として掲載されたこと。「朝のコーヒーどうするの？」「これは困る」とファンが騒然となり、SNSでも大きな反響を呼んでいたのです。 「ディズニーでスタバ？」と思う人もいそうですが、実は“朝スタバ”が完全にルーティン化してい