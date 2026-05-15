４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮの美女っぷりにファンはくぎ付けになった。ＫＡＮＯＮは、ブランド「ＭＩＵＭＩＵ」が一夜限りで開催したイベント「ＭｉｕＭｉｕＪａｚｚＣｌｕｂ」に参加。「ＭＩＵＭＩＵ」のファッショに身を包んだ姿をＸ（旧ツイッター）インスタグラムにアップした。ファッション誌「フィガロジャポン」のアカウントにも、その様子がアップされ、ＫＡ