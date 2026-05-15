◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第１日（１４日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３４９ヤード、パー７０）１４年連続１４度目の出場となる松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７０でホールアウトした。「タフなコンディションのなかで悪くないスタートだったと思う。混戦なので、団子になっているので、一つ落とせば予選カットがあり得る感じ。明日、しっかりとい