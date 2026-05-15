日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１５日、日本各地で１３、１４日と続けて天気が急変したことを報じた。１４日には神奈川・横浜市などで落雷、山梨・富士吉田市では激しい雨にひょうまで降ったことを映像とともに紹介。また東京都心では最高気温２５・６度を記録し、今月９日目の夏日となったことを伝えた。気象予報士の資格を持つ金曜パーソナリティーの「ＳｎｏｗＭａｎ」阿部亮平は「