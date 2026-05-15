元AKB48のタレント西野未姫(27)が8日に第2子男児を出産したことをインスタグラムで報告した。「元気な男の子」としている。夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱(58)も同様に報告した。 【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱く西野幸せ笑顔満開 西野は13日にインスタで「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と投稿。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイス