ゴールデンウィーク中も多くの観客が詰めかけ、にぎわいを見せているプロ野球の各スタジアム。試合前のマウンドには著名人たちが登板、熱戦ムードを盛り上げている。 【写真】美女モデルのドッキリ衣装に球場クギ付け！ AKB48の元「エース」前田敦子は背番号9の巨人ユニホームで登場。可憐なサウスポー投球を魅せた。モデルの青野楓は背中のパックリ空いた大胆な衣装で球場の視線を独り