回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）の人気アニメ「呪術廻戦」放送開始5周年記念コラボキャンペーンが、5月15日から期間限定で行われます。【写真】虎杖、伏黒、釘崎、七海、五条が…夏油、脹相も！全グッズの実物！クリアファイル“裏側”のデザインは？呪術廻戦は、芥見下々さんのマンガが原作のアニメ。2023年以来、2回目となる今回のコラボでは、同作のメインキャラクターの虎杖悠