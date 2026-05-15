「過去の日本と比較して、武器となるチームスタイルがもっとも確立されている」森保一監督に率いられたサムライブルーの特筆すべき点は、これまでワールドカップ（W杯）を戦ってきたどの時代の日本代表よりも、チームの骨格となるスタイルが高いレベルで確立されているところだ。相手のボール保持時には敵陣地から積極的に守備を行い、攻撃に転じればチーム戦術と個人技を融合させた切れ味鋭いスピーディーな展開でゴールを目