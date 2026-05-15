楽観的に見れば、三笘がいなくてもブラジルに勝ち、中村が大活躍を続けた三笘薫の負傷に日本代表が揺れている。5月9日に開催されたイングランド1部プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦。後半10分に左サイドを突破しようとしていた三笘は自らプレーを止め、左臀部に近い部分を押さえ倒れ込んだ。すぐにメディカルスタッフが駆けつけるも、そのまま交代。自力で歩いてピッチをあとにしたが、左足を引きずっていた。三