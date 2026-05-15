再び訪れた北京だったが、ドナルド・トランプ米国大統領が感じた空気は過去と違った。9年前に紫禁城を丸ごと空けてトランプ大統領を皇帝としてもてなした習近平中国国家主席は、14日には「トゥキディデスの罠」を持ち出し、自身を「G2（主要2カ国）」の皇帝として認めるよう迫った。中国官営・新華社通信によると、習主席はこの日、北京の人民大会堂で開かれた首脳会談で「中米がいわゆるトゥキディデスの罠を飛び越え、大国関係の