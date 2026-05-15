ジローナ戦で競り合うレアル・ソシエダードの久保（中央）＝ジローナ（共同）【ジローナ（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで14日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのジローナ戦で後半12分まで出場した。試合は1―1で引き分けた。