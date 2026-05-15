サッカーのデンマーク・カップ決勝を終え、取材に応じるコペンハーゲンの鈴木淳＝14日、コペンハーゲン（共同）【コペンハーゲン共同】サッカーのデンマーク・カップは14日、コペンハーゲンで決勝が行われ、鈴木淳之介のコペンハーゲンはミッティラントに0―1で敗れた。鈴木淳はフル出場した。