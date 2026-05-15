国際創造学者で発明家のドクター・中松氏（97）が14日夜、Xを更新。医師の診察結果を報告した。来月26日に98歳を迎える中松氏は元気そうな近影をアップしつつ「本日は病院で五人の名医に診察を受けた」と書き出し、「『血液検査の結果は鉄人らしい素晴らしい数値！』と太鼓判を押されたことをご報告します」とつづった。そして「98歳ドクター・中松はまだまだ生きておりますので、今後ともよろしくお願いします」と力強く述べた。