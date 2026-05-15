豆の焙煎やコーヒーの抽出、一緒に味わいたいスイーツ……都内に数多くある喫茶店から、こだわりが詰まった味を楽しませてくれる喫茶店を厳選して紹介します。一杯のコーヒーに陶然となる小さな旅は、これからの季節にもぴったりです。珈琲が演出するゆるりと濃密な自分時間『胡桃堂喫茶店』＠国分寺コーヒーの香りが漂う店内には、重厚なアンティーク家具と約1000冊の本がズラリ。喫茶店だけでなく『胡桃堂書店』としての一面も備