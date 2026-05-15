周知の通り、ブライトンの日本代表MF三笘薫は５月９日のウォルバーハンプトン戦で、左足のハムストリングを負傷。ピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされた。その様子から軽傷ではないのは明らかで、北中米ワールドカップへの出場が危ぶまれるなか、日本代表メンバー発表前日の５月14日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が記者会見で、怪我の状態について言及した。ブライトンの地元メディア『The Argus』によれ