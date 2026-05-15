ハリルホジッチ監督は選手たちへの求心力に欠けていた(C)Getty Imagesワールドカップの2か月前というのは、本大会に向けて選手の状態をチェックし、最終的なメンバーを決定するべき時期。そういう重要なタイミングに監督交代に踏み切ることには大きなリスクが伴う。 【関連記事】日本が揺れた“衝撃の落選”98年・02年W杯…カズ、中村俊輔が外れた「メンバー発表の舞台裏」1998年フランスから過去7大会連続で大舞台に参戦し