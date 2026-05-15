約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈密室の取調室は「セコンドもレフェリーもいないリング」だった…検察の最大の武器「人質司法」の不条理〉に引き続き、検察と裁判所が一体となって無実の主張を封じ込める「人質司法」の理