【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル【映像】“巨大飛び石”が直撃した決定的瞬間10日までポルトガルで開催されたWRC第6戦で、トヨタのマシンに向かって大きな石が飛んでくる衝撃的なシーンが見られ、ファンや放送席が一時騒然となった。ラリー・ポルトガルは、長い伝統を誇るグラベル（未舗装路）ラリーで、コース上には砂や石に加えて鋭利な岩も見られるため、路面コンディションの見極めがポイントとなる。そ