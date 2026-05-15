13日の朝、千葉県松戸市にある佐渡ケ嶽部屋の近くで、一台の自動車が用水路に脱輪していた。気づいたのは、朝稽古に向かう途中の大関・琴櫻と部屋の力士たちだった。最初は琴櫻を含めた6人で車を持ち上げようとしたが、なかなか動かない。そこに2人がさらに加わり、計8人がかりでようやく車を引き上げることに成功したそうだ。【写真】角界一イケメン！甘いマスクで人気を博した琴櫻の父・佐渡ケ嶽親方人助け後、会心の白星を挙