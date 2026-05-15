＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】勝ったのに…捉えた思わぬハプニングの様子勝った力士が“まさかの場面”で苦悶の表情を浮かべるハプニングがあった。行司も思わず二度見したその珍しい光景に、ファンも「えっ？」「大丈夫なの」とざわついていた。ハプニングが発生したのは、序二段百一枚目・大國山（朝日山）と序ノ口二枚目・風ノ華（押尾川）の取組後の出来事。両者の一番では、立ち合い踏み込