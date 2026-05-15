◇ナ・リーグドジャース ― ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠ジャイアンツ戦で先発メンバーから外れた。大谷のスタメン落ちは今季44試合目で初めて。ドジャースのロバーツ監督は、大谷が先発マウンドに上がった前日13日（同14日）も打者としては出場させず、この日もスタメンから外す方針を明かしていた。投打両面で最大限のパフォーマンスを出す