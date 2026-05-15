およそ9年ぶりに中国北京を訪問しているアメリカのトランプ大統領は14日、習近平国家主席と会談しました。会談後の晩さん会で、トランプ大統領は習主席を今年9月にアメリカへ招待することを明らかにしました。中国・習近平国家主席「協力すれば利益、対立すれば損害が生じる。両国は敵対せずパートナーとなるべきだ」アメリカ・トランプ大統領「この素晴らしい歓迎に改めて感謝申し上げる。そして9月24日にホワイトハウスにお招き