元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第11回 後編2026年シーズン、ホンダ製のパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーティンは、開幕から苦しい戦いが続いている。また、2025年までホンダと組み優勝争いを演じたレッドブルも厳しいレースを仕入れられる状況だ。大きな期待をされていたレッドブルとアストンマーティン・ホンダが低迷する背景とは？また勝つために組織に何が必要なのか？元ホンダ技術者でF1