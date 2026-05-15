「風、薫る」（NHK）では主人公たちに西洋式の看護をたたき込むバーンズ先生が登場。そのモチーフと見られている人物について調べた田幸和歌子さんは「日本で最初の看護婦を育てあげたのはドラマ同様、スコットランドから来たアグネス・ヴェッチだった」という――。■厳しいバーンズ先生のモチーフNHK連続テレビ小説「風、薫る」（脚本・吉澤智子、原案・田中ひかる）の第6週「天泣の教室」で、看護学校の開設から遅れること数カ