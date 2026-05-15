高市政権による武器輸出解禁は、日本の安全保障戦略の転換点になると、多くの専門家が指摘している。具体的にどのような影響を及ぼすのだろうか。前編記事『日本が“武器輸出解禁”も防衛企業100社が撤退…その裏で韓国が“世界の武器市場”を席巻する衝撃』に続き、金沢工業大学産学連携室主任研究員の藤谷昌敏氏が解説する。オーストラリアと強固な関係に日本が武器輸出解禁に舵を切ったことは、単なる経済の拡大だけではなく、