生活保護を考えている人のなかには、「親や兄弟に知られたくない」と不安を感じる人もいます。家族と疎遠になっている場合や、過去にトラブルがある場合は、親族への連絡そのものが大きな負担になるでしょう。 生活保護の申請では、収入や資産だけでなく、親族から援助を受けられるかも確認されることがあります。そのため、申請前にどのような手続きが行われるのかを知っておくことが大切です。 本記事では、生活保