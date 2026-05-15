琉球のベテラン岸本隆一は勝負強いシュート力はもちろん、CSではその守備力で強度を増すphoto by Maki Nagamine開幕から節目の10年目を迎えたBリーグ・2025-26シーズンもいよいよ佳境を迎えている。５月15日からチャンピオンシップ（CS＝プレーオフ）セミファイナル、そして23日からは横浜アリーナでファイナルの戦いの火蓋が切られる。そんななか、その強さにあらためて注目が集まっているのが琉球ゴールデンキングスだ。