中国とロシアの国境を流れるアムール川。岸辺にある中国の街・黒河は、かつて対岸のロシア住民から「張りぼての村」と馬鹿にされていた。その後目覚ましい発展を遂げた黒河の街には、蔑んでいたはずのロシア人が殺到している。歯の治療から爆買い、中国語学習まで。対岸に依存せざるをえないロシアの実態を、海外メディアが報じている――。2023年3月21日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と中国共産党の習近平総書記は、露