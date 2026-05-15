5月14日、米中首脳会談を行うドナルド・トランプ大統領は、同行者に次男エリック＆ララ・トランプ夫婦を同行させた。エリック氏はトランプ・ファミリーの暗号資産（仮想通貨）事業を手がける。そのため、中国でファミリービジネスを展開するための「顔見世興行」との見方が指摘されている。前編記事『中国で仮想通貨事業を行うため？…トランプ大統領が米中首脳会談に次男夫婦を同行させた本当の理由』より続く。ファラオ的な夢し