初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。今回は、「無理かも」「できないかも」とやわらかく否定的な意見を伝える際の英語フレーズを解説。友達に「明日◯◯に行けそう？」と誘われて「行きたいけど、ちょっと無理かも」と言ったり、同僚に「明日までに〇〇で