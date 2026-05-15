「窓も閉め切りで、ずっと鳴き続けているけど大丈夫なのかな……」GW中の5月4日、都内の大型スーパーの駐車場で編集部スタッフMは、隣に停まっている車の助手席に小型犬が乗っていることに気づいた。この日は蒸し暑く、車に搭載されている温度計を見たら外気温は31度。犬がいる助手席には直射日光が当たり、犬は鳴き続け体力も消耗している様子……。Mが運転席にいる夫と「どうしようか、心配だね……。お店に伝えた方がいいよね!?