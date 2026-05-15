モー娘。ファンが悲観した『LOVEマシーン』この春、スマホ決済「AEON Pay」のCMが大量に流れた。辻希美が夫の杉浦太陽や娘の希空とともに『LOVEマシーン』（モーニング娘。）を踊るCMだ。『LOVEマシーン』は音楽ストリーミングサービス「Spotify」のCMにも使われている。「Spotify」のCMにはふたつのバージョンがあり、もうひとつのほうで使われているのは嵐の新曲にしてラストシングル『Five』だ。どちらも国民的アイドルグループ