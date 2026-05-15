韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、圧倒的なスタイルを披露して話題を呼んでいる。メン・スンジは5月13日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿。【写真】メン・スンジの反則級ボリューム「パルナス（ホテル）に来ると、水泳選手が憑依しちゃうみたい？」というユーモア溢れるコメントを添えている。公開された写真には、高級ホテル「グランド・インターコンチネンタル・ソウル・パルナス」を訪れた