りくりゅうペアの引退を踏まえて「『りくりゅう』がタレントとして申し分ない素質を備えていることは間違いありません。坂本花織や高橋成美がバラエティ番組などで存在感を示し、二人とも出やすくなったはず。いま民放各局は、オファーの準備をしているところです」（大手広告代理店幹部）ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した、フィギュアスケートペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24歳）と木原龍一（33歳）が、現役引