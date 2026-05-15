3月14日から6月14日まで、東京・上野の国立科学博物館にて『超危険生物展科学で挑む生き物の本気』が開催されている。『講談社の動く図鑑 MOVE 危険生物』の執筆者でもある科学ジャーナリストの柴田佳秀さんが、本展をレビュー。科学者が本気で読み解いた「危険生物の世界」「それ、本当に国立科学博物館がやるの？」特別展のテーマが「危険生物」だと聞いたとき、筆者は少し驚いた。というのも、“危険生物”には、どうしてもエ