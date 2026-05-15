14日、北九州市小倉北区で、西鉄の路線バスが乗車口のドアを開けたまま走行していたことが分かりました。乗客12人にケガはありませんでした。西鉄によりますと、14日午前11時すぎ北九州市小倉北区の勝山橋バス停を出発した路線バスが、乗車口のドアを開けたまま約50メートル走行しました。その後、運転手が気づいてドアを閉めたため、乗客12人にケガはありませんでした。路線バスの車両は、ドアを開けたままの状態でギアを入