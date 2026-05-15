元巨人で野球評論家の元木大介さんが１４日放送のテレビ朝日系「林修の知りたいでしょ！芸能人・経験者が語る病気のサイン２時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。糖尿病との“闘い”を明かす一幕があった。２０２０年頃には９０キロあった体重が現在、６７キロに激減。２３キロも体重が減ったことから昨年は「激やせ」で騒がれた元木さんは番組の直撃に「元気ですから」と、まずニヤリ。「２０２１年かな。（巨人）コー