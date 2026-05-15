連覇を目指す阪神の主砲、"サトテル"こと佐藤輝明（27）の打棒が止まらない。昨季は本塁打と打点の二冠に輝いたが、今季は打率も独走中。阪神ではランディ・バース以来40年ぶりとなる三冠王も射程に入る。活躍を受けて今オフのメジャー移籍も囁かれるなか、佐藤を厳しく育ててきた阪神OBの岡田彰布氏（68）の思いとは――。【前後編の前編】【写真】監督時代の岡田彰布氏、佐藤輝明には期待を持って厳しく指導した。他、才木浩人