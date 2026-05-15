住宅市場に忍び寄る「ナフサショック」いま住宅業界で、極めて深刻な異変が起きている。発端は、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖であることは言うまでもない。ホルムズ海峡は、中東産原油の輸送ルートとして世界の原油供給の約2割を担う要衝である。その混乱によって、原油だけでなく、石油化学の基礎原料である「ナフサ」の供給にも大きな影響が出始めている。住宅市場ではすでに、建材価格の高騰、工期遅延、供給減少が