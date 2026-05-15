ソ連時代の｢悪人｣を称える動きロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、4月22日、意外な大統領令に署名した。これまで連邦国家公立高等教育機関「ロシア連邦保安局アカデミー」と呼ばれていた名称を、連邦国家公営高等教育機関「F.E.ジェルジンスキー記念ロシア連邦保安局アカデミー」に変更するというのだ。要するに、フェリクス・ジェルジンスキーなる人物の名前を将校養成機関に付与し、彼の功績を讃えるというのである。だが