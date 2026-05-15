活力を失った欧州市場に一手シトロエンが近く欧州で発売予定の1万5000ユーロ（約280万円）未満の小型EVは、停滞する消費者の需要を再燃させるという点で、「1940年代後半の2CVとまったく同じ目的」を果たすことになる。【画像】フランスが生んだ「国民車」の代名詞【シトロエン2CVを詳しく見る】全35枚初代2CVの精神を受け継ぎ、生産コストと車両価格を抑えることで、新車から距離を置いていた多くの層に「購買力」を取り戻させ