お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（34）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫・井戸田と2人の息子たちで公園ピクニックを満喫する“顔出し”ショットを披露した。【写真】「目元が完全にミニハンバ〜グ」“顔出し”家族ショットでオフの様子を公開した蜂谷晏海蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック！滑り台もいっぱい滑って、鳩ぽっぽちゃんも追いかけて、滑り