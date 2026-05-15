ダウンタウンの浜田雅功（６３）が本名の俳優名義・茺田雅功として、ネットフリックスのドラマ「俺のこと、なんか言ってた？」（１０月配信スタート）に出演することが１４日、分かった。１０年放送の主演作「検事・鬼島平八郎」以来、１６年ぶりのドラマ出演となる。主演の役所広司（７０）が演じる世間から完全に忘れられてしまった俳優・高瀬川玄のライバルとなる人気俳優・壬生大也役。久しぶりに“俳優・茺田